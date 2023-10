O que se sabe sobre a morte de Matthew Perry, o Chandler de ‘Friends’

Atualizado em 31 out 2023, 12h31 - Publicado em 31 out 2023, 12h12

Atualizado em 31 out 2023, 12h31 - Publicado em 31 out 2023, 12h12

O ator Matthew Perry, astro da sitcom Friends e de outros sucessos da comédia, morreu na noite de sábado, 28 de outubro, aos 54 anos, após um “aparente afogamento” em uma banheira de hidromassagem de sua casa. A perda precoce comoveu milhares de fãs pelo mundo e também colegas como Paul Rudd, Selma Blair e Viola Davis — além do quinteto que compartilhava as cenas com o ator no fenômeno televisivo: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer. As circunstâncias em torno da morte, porém, permanecem um mistério.

De acordo com um relatório do condado de Los Angeles, a autópsia de Perry foi “inconclusiva” e a causa da morte não pode ser esclarecida por ora. O resultado das pesquisas adicionais está previsto para as próximas semanas. O ator foi encontrado em casa por volta das 16 horas, quando sua assistente voltou após realizar tarefas a pedido do chefe.

Segundo o portal TMZ, Matthew estava sozinho em casa e não entrou na água muito antes de seu colapso. A investigação em sua casa não identificou a presença de quaisquer substâncias ilegais, apenas medicações tarja preta, como antidepressivos e ansiolíticos. O exame de toxicologia, porém, deve demorar pelo menos seis semanas até chegar à sua conclusão.

Matthew já havia comentado sobre sua relação com as drogas e a solidão: “Estava em Friends dos 24 aos 34 anos. Estava no auge da fama. Nós seis estávamos em todo lugar o tempo todo. Do ponto de vista de alguém de fora, parece que eu tinha tudo. Mas era realmente um momento muito solitário para mim, porque sofria de alcoolismo”, disse em entrevista para a revisa People, em 2013. “Não me recordo de três anos [de gravações]. Em algum lugar entre as temporadas 3 e 6… Fiquei um pouco fora disso”, afirmou em outra entrevist,a à BBC Radio 2, em 2016.

O ator também escreveu a autobiografia Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível — com prefácio da atriz e amiga Lisa Kudrow e lançada no Brasil pela Editora Best Seller — na qual alerta sobre os perigos da dependência química. Com os lucros do livro, o ator ajudou financeiramente algumas instituições de caridade e fundou seu próprio centro de reabilitação.

