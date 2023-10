Ator Matthew Perry, o Chandler de ‘Friends’, morre aos 54 anos

Atualizado em 28 out 2023, 22h35 - Publicado em 28 out 2023, 21h43

Por Felipe Mendes Atualizado em 28 out 2023, 22h35 - Publicado em 28 out 2023, 21h43

O ator americano Matthew Perry, mais conhecido por sua participação no seriado Friends, foi encontrado morto neste sábado, 28, aos 54 anos. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal TMZ. O motivo, segundo o veículo, foi um “aparente afogamento” em uma banheira de hidromassagem de sua casa, situada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo as informações preliminares, não foi encontrado vestígio de drogas ou indícios de crime no local.

Perry ficou conhecido por sua participação na sitcom Friends, na qual deu vida ao personagem Chandler Bing, um dos seis protagonistas de uma das séries mais assistidas de todos os tempos. O ator conviveu durante toda a carreira com o vício em drogas e a depressão, o que o afastou de algumas produções. No cinema, seu papel de maior destaque foi contracenando com Zac Efron (High School Musical) em 17 Outra Vez.

O ator chegou a lamentar, em algumas ocasiões, o impacto das drogas e da solidão em sua carreira. “Estava em Friends dos 24 aos 34 anos. Estava no auge da fama. Nós seis estávamos em todo lugar o tempo todo. Do ponto de vista de alguém de fora, parece que eu tinha tudo. Mas era realmente um momento muito solitário para mim, porque sofria de alcoolismo”, disse, em entrevista para a People, em 2013. “Não me recordo de três anos [de gravações]. Em algum lugar entre as temporadas 3 e 6… Fiquei um pouco fora disso”, afirmou em outra entrevista à BBC Radio 2, em 2016.

Em 2022, o ator decidiu detalhar muitas de suas batalhas pessoais em sua autobiografia, intitulada Amigos, amores e aquela coisa terrível, com prefácio da atriz e amiga Lisa Kudrow e lançada no Brasil pela Editora BestSeller. No livro, ele revela que seu drama pessoal começou muito antes da fama. Ao falar abertamente sobre os temas espinhosos, o ator gostaria de conscientizar fãs e jovens sobre os riscos das drogas. Além disso, ele ajudou financeiramente algumas instituições de caridade e fundou seu próprio centro de reabilitação.