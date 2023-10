Elenco de ‘Friends’ rompe silêncio sobre morte de Matthew Perry

Atualizado em 30 out 2023, 20h38 - Publicado em 30 out 2023, 20h30

O elenco da série Friends rompeu seu silêncio sobre a morte de Matthew Perry, intérprete do icônico Chandler Bing, encontrado morto no último sábado, 28, aos 54 anos. Em uma carta conjunta, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) e David Schwimmer (Ross) lamentaram a partida do colega de elenco pela primeira vez nesta segunda-feira, 30. “Estamos todos totalmente arrasados ​​​​com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família. Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar esta perda insondável”, diz um trecho do comunicado enviado à People.

“Com o tempo diremos mais, como e quando pudermos. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo”, completa a nota, assinada pelos cinco atores.

Uma das séries mais longevas a ter o mesmo elenco durante toda sua exibição, Friends tinha Matthew Perry como o sarcástico e cômico Chandler por 10 anos seguidos, entre 1994 e 2004. O papel lhe rendeu uma indicação ao Emmy em 2002. Perry é o primeiro ator do elenco principal a morrer, mas o segundo recorrente da série — James Michael Tyler, intérprete de Gunther, morrera em 24 de outubro de 2021.

No domingo, 29, os co-criadores da sitcom, Marta Kauffman e David Crane, emitiram uma declaração em conjunto com o produtor executivo Kevin Bright. “Estamos chocados e profundamente tristes com o falecimento de nosso querido amigo Matthew. Ainda parece impossível. Tudo o que podemos dizer é que nos sentimos abençoados por tê-lo como parte de nossas vidas . Ele era um talento brilhante”, dizia a nota. “É um clichê dizer que um ator faz seu próprio papel, mas no caso de Matthew, não há palavras mais verdadeiras. Desde o dia em que o ouvimos encarnar o papel de Chandler Bing pela primeira vez, não havia mais ninguém para nós”, completava o comunicado.

