O que estrela de ‘Game of Thrones’ pede no processo contra o ex Joe Jonas

A atriz Sophie Turner, intérprete de Sansa Star em Game of Thrones, está processando o ex-marido, Joe Jonas, para levar as filhas do casal, Willa, de três anos, e DJ, de um, para a Inglaterra. Segundo um documento apresentado a um tribunal de Manhattan nesta quinta-feira, 21, a artista afirma que o cantor e integrante da banda Jonas Brothers mantém as duas filhas “injustamente” nos Estados Unidos desde ontem e exige que elas retornem à casa da mãe na Inglaterra. Casados há quatro anos, os dois anunciaram o divórcio no começo do mês pelas redes sociais. Os advogados de Joe Jonas rebatem as acusações de Sophie de que as filhas do casal estão sendo “sequestradas”. No momento, a atriz está com as filhas em Nova York.

Segundo o processo, Sophie e Joe haviam comprado uma casa no interior da Inglaterra em abril. Na época, o então casal tinha acordado que as filhas acompanhariam o pai na turnê musical dos Jonas Brothers porque o cantor teria mais tempo livre para ficar com as crianças do que a atriz, que começou as gravações da série série Joan, da CW. O acordo seria temporário. Os dois tiveram uma discussão em 15 de agosto, e o cantor pediu o divórcio em Miami em 5 de setembro. Segundo Sophie, ela descobriu a separação através da imprensa americana.

Os representantes da atriz pontuaram no processo que “o pai está em posse dos passaportes das filhas, se recusa a devolver os passaportes à mãe e se recusa a mandar os filhos para casa na Inglaterra com a mãe”. Já a defesa de Jonas rebateu dizendo que o tribunal da Flórida onde o divórcio foi apresentado “restringe ambos os pais de realocar os filhos” e que Turner estava ciente dessa ordem há duas semanas.

O agora ex-casal se reuniu no último domingo, 17, de forma cordial. “A impressão de Joe sobre a reunião foi que eles haviam chegado ao entendimento de que trabalhariam juntos para uma configuração amigável de coparentalidade. Menos de 24 horas depois, Sophie informou que queria levar as crianças permanentemente para o Reino Unido. Depois disso, ela exigiu por meio deste arquivo que Joe entregasse os passaportes das crianças para que ela pudesse retirá-los do país imediatamente. Se ele obedecer, Joe estará violando a ordem do Tribunal da Flórida”, informou o advogado de Joe Jonas em comunicado.

Continua após a publicidade

Para mais dicas culturais acesse os blogs Tela Plana, Em Cartaz e O Som e a Fúria.

Publicidade

Siga