Revelada a causa da morte de Angus Cloud, ator de ‘Euphoria’

A revista americana Variety divulgou nesta quinta-feira, 21, a causa da morte de Angus Cloud, ator do sucesso da HBO Euphoria. Ele morreu de uma overdose acidental de fentanil, cocacína, metanfetamina e outras substâncias. A informação foi confirmada ao veículo pelo gabinete do legista do condado de Alameda, em Oakland, na Califórnia, onde Cloud morava: “Intoxicação aguda devido aos efeitos combinados de metanfetamina, cocaína, fentanil e benzodiazepinas”, apontaram oficialmente. Ele tinha 25 anos.

A morte havia sido anunciada em 31 de julho. A polícia local respondeu a um chamado às 11h30 da manhã, e Cloud foi dado como morto no local, em sua casa. Em um pronunciamento, a família ressaltou que o rapaz estava lidando com o luto pela morte do pai, que havia sido enterrado uma semana antes, além de enfrentar problemas de saúde mental — sem, no entanto, esclarecer a causa da morte. “O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus era aberto sobre sua batalha com a saúde mental, e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar sozinhos e em silêncio. Esperamos que o mundo se lembre dele por seu humor, risadas e amor por todos. Pedimos privacidade neste momento, pois ainda estamos processando esta perda devastadora”, dizia o comunicado.

Cloud estava no início de sua carreira e ficou mundialmente famoso por interpretar o traficante Fezco “Fez” O’Neill em Euphoria desde 2019. O personagem foi seu primeiro papel e passou a receber maior destaque na segunda temporada da série, lançada no ano passado. O ator também atuou em filmes como North Hollywood (2021) e The Line (2023). Recentemente, havia sido escalado para um novo longa de terror dos mesmos diretores de Pânico 6, em que contracenaria com a atriz mexicana Melissa Barrera. Cloud também chegou a fazer participações em videoclipes, como All Three, de Noah Cyrus, Cigarettes, de Juice WRLD’s, e Miamiii, de Becky G e Karol G.

