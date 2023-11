O objetivo nobre de instituição criada em homenagem a Matthew Perry

Às vésperas de completar uma semana da morte de Matthew Perry, uma instituição foi criada em nome do astro de Friends para ajudar dependentes químicos a superar o vício. “A Fundação Matthew Perry é a concretização do compromisso duradouro de Matthew em ajudar outras pessoas que lutam contra a doença do vício. Ela honrará o seu legado e será guiada pelas suas próprias palavras e experiências, e movida por sua paixão em fazer a diferença para o maior número de vidas possível”, diz o site da organização lançada nesta sexta-feira, 3.

A fundação cita ainda a vontade de Perry de ser lembrado, primeiramente, como alguém que ajudava na recuperação de dependentes químicos. “Quando eu morrer, não quero que Friends seja a primeira coisa mencionada – quero que minha ajuda às pessoas seja a primeira coisa citada”, disse Perry ao podcast Q With Tom Power em 2022. “O vício é poderoso demais para ser derrotado sozinho. Mas juntos, um dia de cada vez, podemos vencê-lo”, continuou em outro trecho da entrevista, reproduzido no site da organização, que receberá doações e será mantida e patrocinada pelo Fundo Nacional de Filantropia.

Perry sempre falou abertamente sobre sua luta contra o vício em álcool e em remédios. A morte trágica aconteceu às vésperas do aniversário de um ano de Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível – As Memórias do Astro de Friends, autobiografia tocante, em que ele narra detalhes dessa batalha pessoal e destaca a ajuda a dependentes químicos como sua missão de vida. O livro, lançado no final de 2022, revela que o ator estava sóbrio havia onze meses. Em uma entrevista recente ao Today, Marta Kauffman, uma das criadoras de Friends, disse que tinha falado com Perry havia duas semanas, e relatou que ele tinha parado de fumar e estava sóbrio.

O astro de Friends foi encontrado morto na banheira de casa por volta das 16h. A investigação na residência não identificou a presença de quaisquer substâncias ilegais, apenas medicações de tarja preta, como antidepressivos e ansiolíticos. De acordo com um relatório do condado de Los Angeles, a autópsia de Perry foi “inconclusiva”. De acordo com o site americano TMZ, as primeiras análises superficiais não constataram vestígios de fentanil ou metanfetamina no organismo do ator. Testes mais profundos estão sendo realizados para analisar se há indícios de outras drogas ilícitas ou de medicamentos prescritos em doses prejudiciais, mas o resultado final ainda deve demorar seis semanas.

