Matthew Perry: primeira análise toxicológica do corpo do ator é divulgada

O corpo de Matthew Perry foi submetido a uma série de testes toxicológicos depois que ele foi encontrado morto vítima de um aparente afogamento na banheira de casa. De acordo com o site americano TMZ, as primeiras análises superficiais não encontraram vestígios de fentanil ou metanfetamina no organismo do ator. Testes mais profundos estão sendo realizados para analisar se há indícios de outras drogas ilícitas ou de medicamentos prescritos em doses prejudiciais, mas o resultado final ainda deve demorar seis semanas.

O astro de Friends foi encontrado morto em casa por volta das 16 horas, quando sua assistente voltou após realizar tarefas a pedido do chefe. Segundo o TMZ, Matthew estava sozinho em casa e entrou na água pouco antes do seu colapso. A investigação na residência não identificou a presença de quaisquer substâncias ilegais, apenas medicações tarja preta, como antidepressivos e ansiolíticos. De acordo com um relatório do condado de Los Angeles, a autópsia de Perry foi “inconclusiva” e a causa da morte não pode ser esclarecida por ora.

Perry sempre falou abertamente sobre sua luta contra o vício em álcool e em remédios. A morte trágica aconteceu às vésperas do aniversário de um ano de Amigos Amores e Aquela Coisa Terrivel – As Memórias do Astro de Friends, autobiografia tocante em que ele narra detalhes dessa batalha pessoal e destaca a ajuda a dependentes químicos como sua missão de vida. O livro lançado no final de 2022 revela que o ator estava sóbrio há onze meses.

Em uma entrevista recente ao Today, Marta Kauffman, uma das criadoras de Friends, disse que conversou com Perry há duas semanas e que o ator vivia um bom momento. “Ele estava feliz e animado. Parecia estar melhor de uma forma que eu não via há algum tempo. Ele estava emocionalmente em um bom lugar e parecia bem. Ele parou de fumar… estava sóbrio”, declarou ela, complementando que a morte, justamente nesse momento, parece injusta.

