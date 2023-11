O efeito colateral da morte de Matthew Perry na audiência da HBO Max

A morte repentina do astro Matthew Perry (1969-2023) — encontrado morto no último sábado, 28, aos 54 anos — provocou um aumento de audiência da série Friends na plataforma da HBO Max. Desde a última segunda-feira, 30, a famosa sitcom passou a figurar no top 10 de produções mais vistas da plataforma no Brasil e em outros países da América Latina. Nesta quarta, Friends ocupa o segundo lugar do ranking brasileiro, ficando atrás apenas de A Freira 2 — o mesmo ocorre nas listas de México, Argentina e Colômbia. No Chile, a série está em primeiro.

Friends conta a história de seis amigos que moram em Nova York e enfrentam problemas do cotidiano, como empregos e relações amorosas. Além de Perry, intérprete do icônico Chandler Bing, a produção também foi estrelada por Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) e David Schwimmer (Ross).

A música I’ll Be There For You, tema de abertura da série Friends, também teve um aumento no streaming, com 721% a mais de execuções entre sábado e domingo na plataforma Deezer, após a notícia da morte do ator Metthew Perry. A música, do grupo The Rembrandts, foi composta especialmente para o programa de TV. Ao contrário da série de TV, a banda, formada por Danny Wilde, Phil Solem e Pat Mastelotto, não fez tanto sucesso. A música só foi lançada oficialmente em 1995, um ano depois da estreia do programa, no álbum The Rembrandts: LP, como faixa extra. Na ocasião, a faixa atingiu o 17º lugar da Hot 100 da Billboard e o disco alcançou a 23º posição da Billboard 200.

Matthew Perry foi encontrado morto em casa em 28 de outubro por volta das 16 horas, quando sua assistente voltou para o local após realizar tarefas a pedido do chefe. Segundo o TMZ, Matthew estava sozinho em casa e entrou na água pouco antes do seu colapso. A investigação na residência não identificou a presença de quaisquer substâncias ilegais, apenas medicações tarja preta, como antidepressivos e ansiolíticos. De acordo com um relatório do condado de Los Angeles, a autópsia de Perry foi “inconclusiva” e a causa da morte não pode ser esclarecida por ora.

