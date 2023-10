Trilha de ‘Friends’ cresce 721% no streaming após morte de Matthew Perry

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 31 out 2023, 16h44 - Publicado em 31 out 2023, 16h16

A música I’ll Be There For You, tema de abertura da série Friends, teve um aumento de 721% nas execuções entre sábado e domingo na plataforma Deezer, após a notícia da morte do ator Metthew Perry, no sábado, 28, aos 54 anos. A música, do grupo The Rembrandts, foi composta especialmente para o programa de TV. Ao contrário da série de TV, a banda, formada por Danny Wilde, Phil Solem e Pat Mastelotto, não fez tanto sucesso. A música só foi lançada oficialmente em 1995, um ano depois da estreia do programa, no álbum The Rembrandts: LP, como faixa extra. Na ocasião, a faixa atingiu o 17º lugar da Hot 100 da Billboard e o disco alcançou a 23º posição da Billboard 200.

A música também foi tocada no domingo no show do cantor e compositor Charlie Puth, em uma apresentação na Austrália. O músico tocou a faixa ao piano e na sequência emendou com a sua música See You Again. Em Las Vegas, Adele também homenageou Perry, mas sem cantar nenhuma música, apenas comentando sobre a importância do ator para a comédia. É sempre tão chocante, especialmente alguém que te fez rir e que trouxe tanta alegria à sua vida que você não conhece”, disse Adele.

Em carta conjunta, o elenco da série Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) e David Schwimmer (Ross) lamentaram a partida do colega de elenco pela primeira vez nesta segunda-feira, 30. “Estamos todos totalmente arrasados ​​​​com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família. Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar esta perda insondável”, diz um trecho do comunicado enviado à People.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade