O maior desejo de Ana Hickmann para o Ano-Novo

A apresentadora Ana Hickmann publicou um vídeo tocante nas redes sociais refletindo sobre o ano que passou. Nele, ela também revela seus principais desejos para o próximo ano. “Meu pedido é que 2024 venha com muito mais amor, mais carinho e mais força. Se eu vou ter muita coisa pra fazer? Com certeza, mas eu vou enfrentar tudo de cabeça erguida, de forma honesta, transparente, como eu sempre fui. E é assim que será o meu ano”, disse ela na publicação.

O vídeo publicado por Ana em seu canal no YouTube é uma espécie de retrospectiva da própria vida. Nas imagens, ela relembra as dificuldades da família, o início da carreira como modelo, a busca por independência e a recente agressão do ex-marido, Alexandre Correa, que levou ao pedido de divórcio. “Sou filha de um pai agressivo, sobrevivi a um atentado que quase tirou a minha vida e enfrentei um agressor dentro da minha própria casa. Cresci dizendo pra mim mesma que eu nunca ia passar pelo que a minha mãe passou mas, infelizmente, também aconteceu comigo. Eu ainda estou no processo de me reencontrar”, declarou Ana.

Em meio às dificuldades, Ana disse que escolhe agradecer pela chance de abrir os olhos, de respirar, der ver o sol nascer e o sorriso do filho. “O Alezinho é a minha fonte de energia, de força, o amor maior. Só de tê-lo em minha vida eu já sei que tenho tudo”, declarou ela, citando também o carinho da família, amigas, equipe e fãs.

Confira o vídeo completo:

