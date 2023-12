O socorro inusitado de Roberto Justus e Paulo Guedes a Ana Hickmann

A apresentadora Ana Hickmann contratou a empresa Legend Investimentos, que tem a Legend Capital como sócia majoritária, para cuidar da reestruturação de suas finanças em meio ao divórcio do empresário Alexandre Correa, que teria deixado a comunicadora com dívidas milionárias. Entre os sócios da Legend Capital estão Roberto Justus e Paulo Guedes, ex-ministro da Economia que atuou durante o mandato do governo de Jair Bolsonaro, entre 2018 e 2021. Atualmente, a apresentadora da Record possui dívidas que ultrapassam os 14 milhões de reais.

A Legend é a gestora de aproximadamente 12 bilhões de reais em diferentes campos de atuação para clientes de alta e altíssima renda e é uma das três empresas de gerenciamento de investimentos e fortunas de Justus, que também é dono da da Nest Asset e do capital privado TreeCorp. No time que trabalhará com Ana também está Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal e atual conselheira da Legend. A economista é amiga pessoal da apresentadora e teria descoberto assinaturas falsificadas por Alexandre Correa em contratos de empréstimos bancários.

A novidade foi anunciada pela própria apresentadora nas redes sociais nesta quinta-feira, 7. “Mudanças importantes estão acontecendo e, no meio de um turbilhão de coisas, pessoas que já eram especiais na minha vida hoje estão ao meu lado mais do que nunca”, escreveu Ana Hickmanna no Instagram.

Divórcio de Ana Hickmann

Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, em 11 de novembro, por violência doméstica. Segundo o documento, a apresentadora teria sido pressionada contra uma parede e ameaçada com uma cabeça. A apresentadora também alega que ele tentou impedi-la de chamar a polícia e prendeu seu braço contra uma porta de correr. Correa nega as agressões e afirma que ela se machucou sozinha.

