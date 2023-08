Faustão exalta o SUS e detalha estado de saúde após transplante

Na manhã desta quinta-feira, 31, Faustão falou com a imprensa pela primeira vez após passar por um transplante de coração no domingo, 27. Em entrevista ao colunista do UOL Lucas Pasin, o apresentador disse que está se sentindo ótimo, mas que ainda deve passar um período internado. “Por mim, eu saía daqui amanhã, estou abismado com a minha recuperação. Não tenho nada para reclamar. Sinto apenas uma leve dor nas costas, é um detalhe perto de tudo que aconteceu”, disse Fausto.

Diagnosticado com insuficiência cardíaca grave, Faustão está internado desde o início do mês no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele foi adicionado à lista de transplante nas últimas semanas, devido ao agravamento do quadro. Na entrevista, o apresentador destacou a importância do SUS, que gerencia a fila única de órgãos no país. “Só tenho a agradecer aos meus médicos e ao SUS. Tudo isso também é graças ao SUS. Não é porque eu tenho dinheiro que estou bem. Tudo isso que eu fiz também é feito no SUS, e isso precisa ser valorizado. É importante que todos se informem sobre, e essa será agora a minha missão”, disse Faustão.

Em relação aos dias após o transplante, o apresentador disse que sente o coração batendo mais forte, descrevendo o processo como uma sensação única. “Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo”, contou ele, detalhando ainda como tem sido a recuperação. “Ontem parecia que eu estava num dia normal na minha vida. Sentei, andei, conversei. É um absurdo poder fazer tudo isso.”

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga