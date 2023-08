A reação de apresentadores da Globo sobre transplante de Faustão

Ana Maria Braga e Luciano Huck falaram sobre a cirurgia de transplante de coração à qual Faustão foi submetido na tarde de domingo, 27. Huck foi às redes sociais para enviar uma mensagem ao colega e celebrar o sucesso do procedimento. “Simbólico que a operação tenha acontecido num domingo, dia que ele nos alegrou por tantas décadas. Desejo pronta recuperação pra você, meu amigo. É fé em Deus”, escreveu.

Feliz demais com a notícia de que o transplante de Faustão foi um sucesso. Simbólico que a operação tenha acontecido num domingo, dia que ele nos alegrou por tantas décadas. Desejo pronta recuperação pra você, meu amigo. É fé em Deus. — Luciano Huck (@LucianoHuck) August 27, 2023

Já Ana Maria Braga aproveitou os minutos finais do Mais Você, na manhã desta segunda-feira, para homenagear Faustão. A apresentadora estava há duas semanas afastada do programa, de férias viajando pela França e Israel. “Fiquei preocupada com meu amigo durante boa parte dessa viagem. Orei por ele, pela Preta Gil. Meu amigo Faustão, que é o assunto do momento, o transplante de coração de Fausto Silva. Eu queria deixar meu abraço para ele e a torcida para que tudo continue bem. O Brasil todo está na torcida para que tudo evolua bem”, disse Ana Maria. “Vou deixar um pedido especial para Luciana Cardoso, mulher do Faustão, mandar o nosso beijo e as nossas melhores energias para ele”, pediu.

Diversas figuras da televisão brasileira também se manifestaram sobre o quadro delicado de Faustão, e comemoraram a notícia do transplante — como Ticiane Pinheiro, que publicou fotos ao lado do apresentador em seu perfil no Instagram.

