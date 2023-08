Faustão é submetido a transplante de coração no Einstein

O apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, foi submetido a uma cirurgia para transplante de coração na tarde deste domingo, 27, no Hospital Israelita Albert Einstein. Internado desde 5 de agosto, ele foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e os médicos indicaram o procedimento no último dia 20, quando seu quadro se agravou.

Desde então, ele estava na fila aguardando pelo transplante e uma corrente de solidariedade foi formada por familiares e amigos para incentivar a doação de órgãos. Segundo o Einstein, a Central de Transplantes do Estado de São Paulo acionou o hospital nesta madrugada e teve início uma avaliação para verificar a compatibilidade do órgão, considerando o tipo sanguíneo B.

“A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição”, informou, em nota.

A insuficiência cardíaca é uma condição que leva o coração a perder a capacidade de bombear o sangue de forma adequada para atender às necessidades do organismo. Os pacientes costumam ter sintomas como falta de ar, tontura, cansaço, dificuldade para caminhar, tosse e inchaço nas extremidades do corpo.

No mundo, mais de 64 milhões de pessoas são afetadas pela doença. No período de cinco anos após o diagnóstico, apenas 25% dos pacientes sobrevivem. Por isso, o transplante é indicado em casos graves e que não são estabilizados com outras formas de tratamento.