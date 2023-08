A resposta do filho de Faustão aos que questionam rapidez do transplante

João Guilherme Silva, filho de Faustão, respondeu, de forma discreta, os críticos que questionaram nas redes a rapidez do transplante de coração recebido pelo apresentador neste domingo, 27. A família vem sendo injustamente acusada de ter “furado a fila” na lista de espera de órgãos do SUS. No Instagram, o rapaz repostou uma publicação feita no Twitter sobre como funciona o sistema organizado pelo Ministério da Saúde. Confira abaixo:

A inclusão do Faustão na lista de transplantes do SUS está gerando muitas dúvidas e comentários equivocados. Seguem algumas informações posso dar após mais de 10 anos trabalhando diretamente nessa área (🧶)

1- o Brasil tem o maior sistema de transplante do mundo. TODO NO SUS (+) — Pedro Carvalho (@Oparbento1) August 21, 2023

Internado desde 5 de agosto, Faustão foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e os médicos indicaram o procedimento no último dia 20, quando seu quadro se agravou. Desde então, ele estava na fila aguardando o órgão. Democrática, a fila de transplante no Brasil segue uma série de critérios na hora de liberar um órgão para um paciente. Gravidade do caso, compatibilidade entre doador e recipiente e idade do paciente são levados em conta.

Antes, João Guilherme publicou um vídeo contando a história de sua enteada, também transplantada, e incentivou a doação de órgãos no país. Veja abaixo: