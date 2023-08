Esposa de Faustão agradece família de doador que salvou o marido

Esposa de Faustão, Luciana Cardoso usou o Instagram nesta segunda-feira, 28, para publicar uma carta de agradecimento à família do doador de órgãos, à equipe médica e de enfermagem, e aos amigos e admiradores que torceram pelo apresentador. Ele foi submetido a uma cirurgia para transplante de coração na tarde de domingo, 27, no Hospital Israelita Albert Einstein. Internado desde 5 de agosto, Fausto Silva foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e os médicos indicaram o procedimento no último dia 20, quando seu quadro se agravou.

Luciana também aproveitou para explicar a rapidez com que o marido foi atendido na fila do transplante — o desconhecimento das pessoas sobre o processo de doação de órgãos mediante o SUS havia gerado burburinho nas redes sociais. A família foi até mesmo acusada de ter “furado a fila” na lista de espera. João Guilherme Silva, filho do apresentador, já havia se manifestado sobre o assunto em seu Instagram no domingo. “Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames do painel de anticorpos e outros detalhes médicos, Fausto foi incluído na lista no dia 8 de agosto de 2023. Nos mantivemos em silêncio, como é característico da família, até que a internação se tornou pública”, escreveu Luciana.

“E finalmente, agradecer a essa família abençoada que em um momento de dor e sofrimento disse ‘sim’ e permitiu que não só o Fausto pudesse ter mais tempo ao lado dos filhos, como tantos outros receptores que hoje estão comemorando essa superação. Fiquei muito feliz em saber que aqui, nesse mesmo hospital, uma pessoa por meio do SUS também recebeu desse mesmo receptor outro órgão e sua segunda chance na vida”. Confira a publicação de Luciana na íntegra:

