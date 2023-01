Elenco de ‘1899’ se revolta contra cancelamento de série da Netflix

O cancelamento da série 1899 não só pegou os fãs de surpresa, como também os criadores e até mesmo o próprio elenco. Por meio das redes sociais, alguns atores protestaram contra o encerramento precoce da produção pela Netflix. “Nem sequer nos foi dada a oportunidade de contar tanta história. É uma grande vergonha que uma série de sucesso amada no mundo todo tenha sido cancelada. Não faz sentido para mim e para tantos outros”, disse o galês Aneurin Barnard, que interpreta Daniel Solace, em uma publicação no Instagram.

Outros membros do elenco demonstraram tristeza e frustração em relação à decisão da gigante do streaming. No Twitter, Lucas Lynggaard Tønnesen, ator que interpreta Krester na série, publicou uma foto de seu primeiro encontro com a equipe e escreveu: “Estamos realmente devastados”. Ele também aproveitou para compartilhar uma petição feita por fãs para a renovação de 1899. Até o momento, o abaixo assinado conta com mais de 55 000 assinaturas.

As a lot of you may already know… 1899 will not be renewed for a 2nd and 3rd season… We are all truly devastated by this fact. This photo was taken the first night I met these people. You can take away the show, but you can’t take away family🖤 Thank you all for watching

x L pic.twitter.com/HMs8PVDQQ8

— LUCAS LYNGGAARD TØNNESEN🜃 (@Lucashewnut) January 2, 2023