Na linha de ‘1899’: 3 séries que são repletas de enigmas

Viagens no tempo, mundos paralelos e árvores genealógicas complexas fizeram da série Dark, da Netflix, um grande sucesso. Dos mesmos criadores, a dupla Barah bo Odar e Janjte Friese, 1899, nova aposta da gigante do streaming, também é repleta de elementos complexos que fazem os espectadores quebrarem a cabeça. Na linha de séries para fritar os neurônios, confira três boas produções no streaming que vão te fazer pensar por dias para desvendá-las:

Periféricos

Onde assistir: Amazon Prime Video

O passatempo preferido de Flynne (Chloë Grace Moretz) é vencer o irmão mais velho em jogos de videogame de realidade imersiva. Habilidosa, a jovem é contratada por uma empresa para testar um console de última geração que a transporta do ano de 2032, onde a história se passa, para uma Londres setenta anos no futuro. Na nova realidade, Flynne terá de lidar com os limites entre o que é real e virtual, além das várias linhas temporais que se influenciam mutuamente. A série é inspirada no livro homônimo de William Gibson, célebre escritor conhecido pelos livros cyberpunk, subgênero da ficção científica que explora a distopia tecnológica.

The OA

Onde assistir: Netflix

Quando pequena, a jovem cega Prairie Johnson desapareceu misteriosamente. Sete anos mais tarde ela retornou, sem muitas explicações, e por um milagre (ou não) está com a visão totalmente recuperada. Ao tentar explicar o motivo de seu sumiço aos pais, ela (Brit Marling, na fase adulta) diz que nunca se foi, mas que estava dentro de outro plano existencial, num lugar invisível. Ao mesclar elementos do suspense, fantasia e ficção científica, a série, de duas temporadas, oferece uma jornada inesperadamente emotiva para o espectador.

Westworld

Onde assistir: HBO Max

Dedicado à diversão dos ricos, Westworld é um parque temático que reproduz o Velho Oeste. Povoado de androides programados para acreditar que são humanos, a atração é um espaço que permite a seus visitantes fazer o que bem entenderem, sem regras ou leis. Os problemas começam quando uma atualização no sistema das máquinas dá errado, e os androides tem o comportamento afetado — o que faz com que caminhem na direção de descobrir que a “vida” deles não passa de uma mentira. A série que encerrou sua jornada na quarta temporada é repleta de reviravoltas.