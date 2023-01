O lance improvável que pode tirar ‘Wandinha’ da Netflix

Fenômeno mais recente da Netflix, Wandinha corre um risco – embora pouco provável – de ter uma segunda temporada produzida e disponibilizada por uma concorrente da plataforma, o Amazon Prime Video. Segundo o Independent, o que poderia produzir essa ironia é o fato de que a Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), detentora da produção, fechou um acordo de fusão com a Amazon no ano passado no valor de 8,5 bilhões de dólares (cerca de 42 bilhões de reais). Por causa disso, o serviço de streaming da varejista de Jeff Bezos em tese pode querer assumir a continuação da série protagonizada por Jenna Ortega.

Até o momento, apesar dos números impressionantes de audiência de Wandinha, que se tornou a segunda série em língua inglesa mais consumida em 28 dias da história, a Netflix não confirmou a produção de uma segunda temporada.

Desde sua estreia, em novembro, a trama da primogênita da Família Addams acumulou o total de 1,2 bilhão de horas consumidas em suas quatro primeiras semanas no anor. Mesmo no clube do bilhão da Netflix, não bateu o recorde da quarta temporada de Stranger Things, que ainda lidera o ranking com 1,3 bilhão.