A série que impediu ‘Wandinha’ de bater recorde na Netflix

Fenômeno recente da Netflix, Wandinha quase bateu o recorde de Stranger Things de série de língua inglesa mais vista da plataforma no período de 28 dias. Faltaram “apenas” 156 milhões de horas consumidas na última semana. De acordo com dados divulgados pela gigante do streaming nesta terça-feira, 20, a série protagonizada por Jenna Ortega figura no topo do ranking de 10 de produções mais vistas ao redor do mundo, sendo vista por 173,96 milhões de horas entre 12 e 18 de dezembro.

Desde sua estreia, a trama da primogênita da Família Addams acumulou o total de 1,19 bilhão de horas. Mesmo no clube do bilhão da Netflix, não bateu o recorde da quarta temporada de Stranger Things, que ainda lidera com 1,35 bilhão.