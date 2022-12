‘Wandinha’ faz ‘Harry e Meghan’ comer poeira na Netflix

Fenômeno da Netflix, Wandinha fez o documentário do príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, comer poeira em termos de audiência. Nesta terça-feira, 13, a plataforma de streaming divulgou os dados da última semana, de 5 a 11 de dezembro, e a série protagonizada por Jenna Ortega conquistou mais 269,6 milhões de horas consumidas pelos assinantes em sua terceira semana consecutiva no ar e no topo do ranking de produções mais vistas da plataforma mundialmente. Já a primeira parte da minissérie documental Harry & Meghan, que estreou na quinta, 8, teve 81,5 milhões de horas reproduzidas.

Wandinha também ultrapassou 1 bilhão de horas consumidas em apenas três semanas desde sua estreia e pode bater o recorde da quarta temporada de Stranger Things de série em língua inglesa mais vista em 28 dias. Enquanto a trama sobre a primogênita da Família Addams ostenta a marca 1,02 bilhão de horas assistidas, a história das crianças de Hawkins ocupa o primeiro lugar deste ranking com 1,35 bilhão de horas. Com isso, se Wandinha angariar mais 330 milhões de horas na próxima semana, roubará a coroa de Stranger Things.