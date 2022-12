‘Wandinha’ quebra recorde na Netflix com números assustadores

Com duas semanas no ar, Wandinha se tornou o novo fenômeno da Netflix. Protagonizada por Jenna Ortega, a produção bateu o recorde de série em língua inglesa mais vista no intervalo de sete dias da história, com 411 milhões de horas reproduzidas entre 28 de novembro e 4 de dezembro – no geral, fica atrás apenas da coreana Round 6, que arrematou 571 milhões em uma semana. De acordo com dados divulgados pela própria plataforma nesta terça-feira, 6, a nova queridinha dos assinantes lidera o ranking mundial de séries em inglês pela segunda semana consecutiva, ocupando o topo do top 10 de 89 países. Na primeira semana de sua estreia, Wandinha havia conquistado 341 milhões de horas consumidas.

Com os resultados, a série sobrehttps://veja.abril.com.br/coluna/veja-recomenda/wandinha-traz-frescor-adolescente-as-aventuras-da-familia-addams/ a filha da Família Addams superou os números que duas temporadas de Bridgerton alcançaram durante 28 dias, além de quebrar o recorde do quarto ano de Stranger Things como a atração de língua inglesa mais vista da história da plataforma em uma semana. Em 11 dias, Wandinha soma 752 milhões de horas consumidas e pode conquistar já na próxima semana uma vaga na lista de produções com mais de 1 bilhão, como Round 6, Dahmer: Um Canibal Americano e Stranger Things.