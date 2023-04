De morte a vingança: o que esperar da 2ª temporada de ‘Todas as Flores’

Após uma primeira temporada de sucesso como a primeira novela feita exclusivamente para o Globoplay, Todas as Flores retorna com sua segunda leva de 40 capítulos a partir desta quarta-feira, 5. A trama de João Emanuel Carneiro conquistou o público com enredos mais interessantes do que a entediante e repetitiva Travessia, atual novela das 9 da Globo. Graças à mocinha cega Maíra (Sophie Charlotte), às vilanias caricatas de Zoé (Regina Casé) e Vanessa (Letícia Colin) e até à pureza de Diego (Nicolas Prattes), Todas as Flores convence com sua teia envolvente sobre tráfico de pessoas, traições para todos os lados e, claro, romances. Não à toa, é um dos títulos mais maratonados da plataforma.

A partir desta quarta, os assinantes do serviço de streaming da Globo poderão acompanhar os desdobramentos dos acontecimentos da primeira fase, que terminou com Maíra fazendo uma cirurgia para voltar a enxergar e poder se vingar de sua mãe, Zoé, e da irmã, Vanessa. A dupla de cobras a separou de Rafael (Humberto Carrão) e sequestrou Rivaldinho, filho recém-nascido deles. Na segunda temporada, a protagonista se aproximará do braço direito da mãe, Galo (Jackson Antunes), para conseguir informações da organização criminosa que ela comanda. Além disso, a personagem de Sophie Charlotte traçará uma jornada de vingança parecida com a de Nina (Débora Falabella) de Avenida Brasil (2012) e não medirá esforços para fazê-las pagar pelo que fizeram.

Rafael também deixará a inocência para trás ao investigar a organização criminosa e descobrirá que o pai, Humberto (Fábio Assunção), matou sua mãe Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) com ajuda de Zoé no incêndio na Rhodes, a butique da família, durante a primeira temporada. Humberto e Zoé estão marcados para morrer no final da novela, mas um dos dois vilões pode sobreviver também — diferentes desfechos foram gravados e a escolha do autor está cercada de suspense por enquanto.

Já Diego é o personagem que sofreu tanto quanto Maíra. O pobre foi preso após assumir um crime que não cometeu; acabou tapeado pelo verdadeiro autor do crime e seu advogado; viu a mãe morrer de longe, enquanto estava na cadeia; perdeu o contato com os irmãos; e ainda se envolveu, sem querer, com o tráfico. Ao que tudo indica, o mocinho vai conquistar um final feliz e se reunir com seus irmãos.

A segunda temporada de Todas as Flores chega ao Globoplay em 5 de abril, com cinco capítulos disponibilizados semanalmente. A primeira temporada já está no catálogo, e a plataforma também disponibilizou um resumo compacto de cinco episódios.