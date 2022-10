‘Todas as Flores’ estreou no streaming – mas é o novelão que a TV merecia

Atualizado em 19 out 2022, 22h23 - Publicado em 19 out 2022, 22h00

Primeira novela do Globoplay, Todas as Flores estreou nesta quarta-feira, 19, exclusivamente na plataforma de streaming, mas é o tipo de novelão que a TV aberta merecia. Escrita por João Emanuel Carneiro, mesmo autor de Avenida Brasil (2012), a trama ostenta uma vilão à la Carminha (Adriana Esteves) na pele meticulosa Zoé (Regina Casé), que logo nos primeiros minutos mata o ex-marido Rivaldo (Chico Díaz) de forma cruel. Além disso, a protagonista Maíra (Sophie Charlotte), uma jovem cega, transmite uma química invejável com o parceiro Rafael (Humberto Carrão), um casal de mocinhos que ganha fácil a torcida do público, muito mais do que o cafajeste Ari (Chay Suede) e a mocinha forte Brisa (Lucy Alves) de Travessia, atual novela das 9 da Globo escrita por Glória Perez.

Em uma estratégia comercial, a Globo tirou Todas as Flores da fila de novelas das 9 para colocá-la diretamente no Globoplay, lançando-a simultaneamente com Travessia, que estreou dia 10 de outubro. A novela de Gloria Perez apostou em Jade Picon para atrair um público jovem, mas enfrenta dificuldade para manter a audiência de sucesso de Pantanal, sua antecessora. As críticas sobre a atuação da influenciadora digital e a trama um pouco perdida não estão contribuindo para engajar os telespectadores longe das redes sociais.

Enquanto isso, a história de João Emanuel Carneiro parece mais promissora. Maíra é uma jovem cega que vive tranquilamente com seu pai, Rivaldo, um perfumista, que a ensina o ofício. Zoé abandonou a jovem ainda bebê por causa de sua deficiência, ficando apenas com Vanessa (Letícia Colin), a quem mimou e que se tornou uma jovem ambiciosa e egoísta. A vilã de Regina Casé só procura Maíra porque Vanessa está com câncer e precisa de um transplante de medula. Zoé aproveita que Rivaldo está infartando e acelera sua morte, obrigando a filha rejeitada a ficar com ela, que, bondosa, se oferece para salvar a vida da irmã, que a despreza, mesmo após o sucesso da cirurgia. A adoentada é noiva de Rafael, herdeiro de uma empresa de perfumes e moda, mas só está com ele por interesse e o trai com o malandro Pablo (Caio Castro). A trama ainda apresenta Diego (Nicolas Prattes), um jovem batalhador pobre que vai morar embaixo da ponte e que acaba assumindo a culpa por um crime que não cometeu em troca de dinheiro para salvar sua família da miséria. Ele é enganado e preso, e, ao sair da cadeia, buscará vingança.

Com personagens mais complexos, elenco de peso, uma química do casal protagonista incontestável, uma história interessante – além das cenas quentes de nudez que o streaming permite, Todas as Flores é muito mais cativante do que Travessia, pelo menos nesta primeira parte. O Globoplay lançará blocos de cinco capítulos da novela semanalmente. A Globo pode ter errado ao deixar a obra para o streaming e precisará confiar na adesão de mais assinantes, mas estes terão sorte de acompanhar o folhetim.

