De bengala, Jeremy Renner faz retorno triunfal após acidente

Na noite desta terça-feira, 11, o ator Jeremy Renner compareceu à premiere de sua nova série, Projeto Renner, do Disney+, em Los Angeles. Esta foi a primeira aparição do astro da Marvel em um tapete vermelho desde o acidente com um veículo de remover neve que o deixou em estado grave, logo no primeiro dia do ano. Renner estava acompanhado da filha, Ava Berlin Renner, de 10 anos, e usava uma bengala que auxilia na sua recuperação.

O acidente trágico aconteceu nos arredores da sua casa em Nevada, quando foi atropelado pelo próprio trator de arar neve enquanto tentava ajudar um sobrinho a desatolar um carro. Renner ficou em estado grave, fraturou mais de trinta ossos e passou por diversas cirurgias corretivas. Quando acordou, compartilhou um vídeo nas redes sociais tranquilizando os fãs. Ainda em recuperação, o ator também participou do programa de Jimmy Kimmel, na segunda-feira, 10.

Na produção do Disney+, com três episódios já disponíveis na plataforma, Renner roda o mundo reformando veículos e ajuda instituições de caridade ao lado de celebridades como Vanessa Hudgens e Sebastián Yatra.