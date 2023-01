Jeremy Renner: os detalhes do acidente de acordo com relatório policial

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Jeremy Renner, intérprete do Gavião Arqueiro no universo da Marvel, sofreu um grave acidente com um veículo de arar neve em seu rancho, em 1º de janeiro. Em estado crítico, Renner, de 52 anos, teve de passar por duas cirurgias de emergência após quebrar mais de 30 ossos e ficou internado na UTI por duas semanas — agora, se recupera em casa e atualiza os fãs através de suas redes sociais. A CNN americana obteve na terça-feira, 24, um relatório policial feito pelo Gabinete do Xerife do Condado de Washoe, no estado americano de Nevada, que revela detalhes do acidente.

Renner dirigia um limpador de neve da marca Pistenbully para ajudar a retirar a caminhonete de seu sobrinho, que estava presa na neve. Até que o limpador, de dimensões de um trator, começou a derrapar lateralmente, “fazendo com que Renner saísse do veículo sem acionar o freio de emergência”. Ele então percebeu que o Pistenbully estava indo na direção do sobrinho e, temeroso de que atingisse o rapaz, decidiu tentar parar ou desviar a máquina. Assim, Renner subiu de volta na cabine do limpa-neve, mas foi “imediatamente puxado para baixo do trilho do lado esquerdo”, e atropelado. Segundo o relatório, embora o veículo tivesse alguns problemas mecânicos, “acredita-se que o freio de mão o impediria de avançar”.

“O Pistenbully passou por cima dele e continuou na estrada. Ele se deitou no chão e se concentrou em sua respiração enquanto [seu sobrinho e outros] prestavam socorro até que a equipe médica chegasse ao local”, especifica o documento.