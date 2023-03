‘Eu escolhi sobreviver’, diz Jeremy Renner em 1ª entrevista após acidente

No primeiro dia do ano, o ator Jeremy Renner sofreu um grave acidente com um veículo de arar neve em seu rancho. O intérprete do Gavião Arqueiro no universo da Marvel ficou em estado crítico: quebrou mais de 30 ossos, enfrentou duas cirurgias de emergência e ficou internado na UTI por duas semanas. Após um árduo processo de recuperação, Renner dá sua primeira entrevista desde o acidente, rememorando as cenas desesperadoras que viveu. “Sim, eu faria de novo. Porque [o limpa-neve] estava indo na direção do meu sobrinho”, diz Renner na prévia da conversa com a jornalista Diane Sawyer, que vai ao ar pela emissora americana ABC em 6 de abril.

Na ocasião, Renner ajudava o sobrinho a mover uma caminhonete que estava empacada, quando o limpa-neve começou a derrapar, indo na direção do rapaz. Na tentativa de salvá-lo, o ator acabou sendo puxado para baixo do trilho do veículo. No teaser acima, é possível escutar o áudio da ligação feita para a emergência. Os familiares diziam para que Renner continuasse lutando, enquanto o ator gemia de dor. Ao ser questionado quanto daquela dor se lembra, ele diz: “Tudo. Eu estava acordado durante todo o momento”. O sobrinho também foi entrevistado por Diane, e descreve uma poça de sangue saindo da cabeça do tio. “Não pensei que ele estivesse vivo”, descreveu o rapaz.

A entrevista é parte do programa especial Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph, que também mostrará filmagens da fisioterapia encarada pelo ator para se reabilitar, e uma espécie de patinete usado para se movimentar durante o período. Em um trecho, a jornalista lê a extensa e assustadora lista de ferimentos de Renner quando foi internado. “Eu escolhi sobreviver. Isso não vai me matar, de jeito nenhum”, ele revela ter pensado – e se emociona com a recordação de ter pedido desculpas para a família, em linguagem de sinais, quando estava no hospital. “Perdi muita carne e osso nesta experiência, mas fui reabastecido com amor e titânio.” O vídeo finaliza com Renner dizendo que, agora, quando se olha no espelho, vê um homem de sorte.