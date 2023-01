Os novos detalhes do trágico acidente envolvendo astro da Marvel

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em estado crítico após um acidente em sua casa, Jeremy Renner foi atropelado por seu próprio veículo de limpeza de neve, chamado Snowcat. Segundo o tabloide americano TMZ, o intérprete do Gavião Arqueiro, herói da Marvel, estava abrindo a estrada a algumas quadras de sua casa em Tahoe para que sua família pudesse sair depois de uma forte tempestade na véspera do ano novo. De acordo com testemunhas, o ator perdeu uma quantidade significativa de sangue, mas foi socorrido por um vizinho médico que o ajudou fazendo um torniquete em sua perna até a chegada de paramédicos, que o levaram de helicóptero para um hospital. O veículo de arar neve foi apreendido e a área do acidente isolada.

Os ferimentos de Jeremy Renner são extensivos e uma perna pode ter sido comprometida. No geral, o ator apresenta uma condição crítica, porém estável.