Ator da Marvel está em estado crítico após acidente na neve

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O intérprete do Gavião Arqueiro no Universo Cinematográfico Marvel, o ator Jeremy Renner, foi levado de helicóptero a um hospital após sofrer um acidente limpando a neve de seu rancho no domingo, 1. Em um comunicado ao site The Hollywood Reporter, um porta-voz do ator informou que ele teve ferimentos graves e está em “estado crítico, mas estável”. O astro de 51 anos está com a família e “recebendo excelente atendimento”, acrescentou o representante.

O acidente aconteceu no rancho de Renner, que fica acima do Lago Tahoe, na cordilheira da Serra Nevada, no estado de Nevada. Detalhes não foram divulgados, mas o caso foi descrito pelo representante do ator como “um acidente relacionado ao clima enquanto limpava neve”. Dias antes, em 13 de dezembro, Renner compartilhou uma foto do carro completamente coberto pela neve em meio a tempestade apelidada de “a nevasca do século”, e que já deixou mais de 60 mortos.