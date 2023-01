Ator da Marvel Jeremy Renner passou por cirurgia e está na UTI

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Jeremy Renner, 51 anos, está na UTI se recuperando de uma cirurgia. O intérprete do Gavião Arqueiro da Marvel sofreu um acidente grave no domingo, dia 1º, quando retirava neve da seu rancho em Nevada com um veículo específico para isso, chamado de Snowcat. Segundo um representante do ator ao site TMZ, Renner sofreu um trauma torácico e ferimentos ortopédicos. Ele está em estado crítico, mas estável.

De acordo com vizinhos que testemunharam o acidente, o veículo, do tamanho de um caminhão, passou por cima da perna do ator. Ele perdeu muito sangue, mas foi rapidamente atendido por um dos vizinhos que é médico e, em seguida, levado de helicóptero para o hospital. Confira abaixo uma imagem de um Snowcat parecido com o do ator.