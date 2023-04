Jeremy Renner aponta culpado por acidente que quase o matou

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Jeremy Renner viu a morte de perto logo no primeiro dia deste ano, quando foi atropelado por seu próprio caminhão de arar neve, enquanto tentava desatolar um veículo na estrada próxima a sua casa em nos Estados Unidos. Esmagado pelo Snowcat, o astro da Marvel teve mais de 30 ossos quebrados, passou por cirurgias complicadas, mas sobreviveu. Agora, ele assume toda a culpa pela tragédia acompanhada por seu sobrinho Alex, de 27 anos, que estava com ele no momento do acidente. “Aconteceu de eu ser o bobão parado checando se meu sobrinho estava bem lá. Você não deve ir para fora do veículo quando o estiver operando. É como dirigir um carro com um pé fora do carro. Mas foi o que fiz. E o erro é meu, e eu paguei por isso”, lamentou.

Em sua primeira entrevista após a tragédia, concedida à emissora americana ABC, Renner explicou que ele e seu sobrinho Alex, de 27 anos, tentavam rebocar um carro da neve no Réveillon. O jovem estava desamarrando a corrente que prendia o trator ao veículo pesado, que começou a deslizar. Em um reflexo, o artista colocou o pé para fora do Snowcat para olhar para trás para checar seu sobrinho, e foi aí que Renner esqueceu de acionar o freio, se desequilibrou e caiu para fora da cabine do caminhão. O intérprete do Gavião Arqueiro na saga Vingadores ainda tentou pular de volta para o trator, com medo de que Alex fosse esmagado, mas então ele acabou atropelado. “Foi quando eu gritei, aliás, quando fui para baixo da coisa: ‘Hoje não, filho da p*!’, foi o que eu gritei. Desculpe pela linguagem”, brincou.

O astro ainda afirmou que se lembrava da dor: “Eu estava acordado a cada momento. É exatamente o que você imaginaria que seria. É difícil imaginar como é, mas quando você olha para a máquina e olha — eu estava no asfalto e no gelo. Eu gostaria de estar na neve. Parecia que alguém tirou o fôlego de você. Muitas coisas estão acontecendo no corpo para sentir dor, é tudo. É como se sua alma pudesse sentir dor”.

Alex conseguiu entrar no Snowcat antes que o veículo batesse no carro que devia ser rebocado e o jogou em um amontoado de neve. O sobrinho confessou que achava que o tio estivesse morto àquela altura. “É muito assustador ver a pessoa que você tanto admira ser assim, vê-la assim”, disse Alex, que correu para pedir socorro a vizinhos. A sorte de Jeremy Renner foi que um dos vizinhos é médico e fez seu primeiro atendimento até a chegada de paramédicos que o resgataram de helicóptero.

“Quando olhei para a cabeça dele, parecia que estava bem aberta e eu podia ver uma parte branca. Não sei se era o crânio dele, talvez apenas minha imaginação, mas foi o que pensei ter visto. Então eu sabia que era extremamente sério. Ele tinha um pouco de sangue saindo de suas orelhas, eu tenho certeza, e então seu olho parecia ter sido perfurado.”, relatou Rich Kovach.

Logo após o acidente, Jeremy Renner se sentiu culpado por causa dor à sua família e chegou a escrever um bilhete de despedida. “É minha responsabilidade, me sinto mal por minhas ações terem causado tanta dor. Então, estava lá fazendo anotações no meu telefone para conseguir dizer as últimas palavras para minha família: ‘Não me deixe viver de tubos em uma máquina, se minha existência for baseada em drogas e analgésicos, deixe-me ir agora'”, confessou ele, chorando.

Renner teve oito costelas quebradas em catorze lugares, quebrou o joelho direito, o tornozelo direito, a tíbia da perna esquerda, tornozelo esquerdo, clavícula direita, ombro direito, parte do rosto, cavidade ocular e mandíbula. Seu pulmão entrou em colapso e seu fígado foi perfurado. A caixa torácica e a cavidade ocular do astro foram reconstruídas com placas de metal e parafusos, e sua mandíbula foi consertada com elásticos e mais parafusos. Uma haste de titânio foi colocada em sua perna quebrada. “mEu estou bem com um dublê fazendo minhas acrobacias em cena neste momento. Tenho 52 anos, tudo bem, já fiz o suficiente. Estou bem para fazer mais, certo? Mas eu não tenho ego, gosto de ir em frente, não me importo. Estarei no meu trailer”, avisou.

“Ontem à noite, não dormi sabendo que teria que falar sobre isso hoje. Eu não estou arrependido. Eu faria de novo. Eu me recuso a deixar isso virar um trauma e uma experiência negativa. Esse é um homem do qual me orgulho, porque não deixaria isso acontecer com meu sobrinho. Eu mudo a narrativa de ser vitimado, ou cometer um erro, ou qualquer outra coisa. Eu me recuso a ser assombrado por essa memória dessa maneira”, concluiu.