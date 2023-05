Como o italiano de ‘Terra e Paixão’ uniu dois golpistas famosos da Netflix

Desde que chegou à pequena cidade fictícia de Nova Primavera de Terra e Paixão, atual novela das 9 da Globo, o garanhão Luigi tem dado o que falar com um sotaque italiano questionável e fotos de viagens milionárias na Europa. Interpretado por Rainer Cadete, o picareta criado por Walcyr Carrasco não deixa nada a desejar ao reproduzir as táticas de dois golpistas alçados à fama por séries da Netflix: a russa Anna Delvey — que na verdade é Sorokin– e Simon Leviev, tambem conhecido como o “golpista do Tinder”.

As coincidências começam logo no início da novela: com pinta de galã e um papo envolvente, Luigi conquista Petra (Debora Ozório), a caçula de Antônio La Selva (Tony Ramos) e Irene (Gloria Pires) através de um aplicativo de relacionamentos e conta a lorota de que vem de uma família muita rica da Itália. Nas redes sociais, o estrangeiro esbanja fotos de viagens cinco-estrelas e até um retrato do suposto castelo da família. Na vida real, Simon Leviev também conquistava mulheres por um aplicativo, o Tinder, e alegava ser filho de um bilionário. Ele, então, pedia dinheiro às vítimas para escapar de supostos inimigos, e sustentava seus luxos com o dinheiro alheio. Sua história é contada no documentário O Golpista do Tinder (2022).

Os golpes de Anna Delvey também têm lugar de destaque na cartilha de Luigi. Logo que chega à cidade, o italiano se nega a aceitar que a namorada pague suas instalações e oferece vários cartões para arcar com a conta. Quando o pagamento é recusado, ele se defende com a desculpa clássica de Sorokin: suas contas estão bloqueadas por causa da viagem internacional, e ele precisa ligar para o banco para avisar seu gerente. Nascida na Rússia, Anna Sorokin se mudou para os Estados Unidos alegando ser filha de um bilionário alemão, dando o golpe em figurões da elite novaiorquina com cartões falsos e contatos familiares forjados — outra coisa em comum com Luigi, já que o golpista chegou a fingir ser um primo dele mesmo para falar com Daniel (Johnny Massaro), irmão desconfiado de Petra, e assim “comprovar” que tem uma família na Itália.

Divertido pelo absurdo escancarado, tramas com golpistas geram grande interesse no público pelas artimanhas de figuras como Sorokin e Leviev. Embora seja uma história fictícia em Terra e Paixão, o streaming já mostrou que o teatrinho enganoso de Luigi está longe der ser impossível no mundo atual e que sempre há quem caia no conto do lobo em pele de cordeio — mas com o carisma de Cadete e a segurança de que, dessa vez, é só ficção, a diversão com as tramóias está imperdível.

