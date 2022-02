Por onde anda Shimon Hayut, o verdadeiro Golpista do Tinder

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Retratada no documentário O Golpista do Tinder, a história do israelense que se fez passar pelo filho de um magnata dos diamantes para seduzir e enganar mulheres pelo mundo afora pode ter um novo capítulo – na vida real. Shimon Hayut, o falsário que mudou seu nome para Simon Leviev e roubou 10 milhões de dólares (cerca de 52 milhões de reais) de suas vítimas, quer fazer carreira em Hollywood e, para isso, assinou com a Gitoni, uma conhecida agência de artistas americana.

Shimon pretende seguir carreira na indústria do entretenimento e sua ideia inicial é (prepare-se) criar um programa de namoro em que ele seria o objeto de desejo das mulheres – elas competiriam entre si pelo seu amor. Um podcast e um livro com dicas de sedução também estão em seus planos, afirma a Variety. Lançado em 2 de fevereiro, o documentário que detalha o engenhoso modus operandi do israelense em suas falcatruas tornou-se a primeira produção do gênero a assumir o posto de filme mais visto da Netflix em todo o mundo.

