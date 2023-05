‘Terra e Paixão’ e outras 5 novelas rurais que deram o que falar na Globo

No ar em horário nobre da Globo, a novela Terra e Paixão leva os expectadores de volta ao Brasil rural, temática que fez sucesso recentemente com o fenômeno Pantanal. Marcada pela disputa de terras entre a viúva Aline (Bárbara Reis) e o poderoso fazendeiro Antônio La Selva (Tony Ramos), a novela de Walcyr Carrasco retoma assuntos cativos da teledramaturgia brasileira, como disputas familiares e amores proibidos em meio ao campo. Confira a seguir outras 5 novelas rurais que fizeram barulho nas telas da Globo — e que estão disponíveis no globoplay.

Rei do Gado

Atualmente no ar no Vale a Pena Ver de Novo, a novela de Benedito Ruy Barbosa trouxe para as telas temas relevantes, e também controversos, como a disputa de terras e a luta pela reforma agrária. Lançada originalmente em 1996, a trama se desenrola a partir da rivalidade entre as famílias de fazendeiros Mezenga e Berdinazzi, que mantém uma inimizade há gerações por causa de uma cerca que separa uma propriedade da outra. Encenada no Brasil rural, a trama ainda acompanha a decadência das plantações de café e a imigração italiana para o país.

Pantanal

Sucesso da década de 1990, a novela original era da extinta rede Manchete, mas também já foi exibida no SBT. Desde 2006, a Globo ensaiava um remake da trama pantaneira, mas a nova versão só foi lançada em 2021. Assim como a novela original, a adaptação foi um sucesso de audiência ao retratar as belezas do bioma brasileiro e a vida de Zé Leôncio nas fazendas de gado que administrava — além, é claro, da vida reclusa de Juma Marruá, a famosa “mulher onça” que se confundia com a fauna do local. Na nova versão, Leôncio foi modernizado e agora tinha discursos mais sustentáveis pró-natureza.

Renascer

Originalmente exibida em 1993, a novela se passa na Bahia, nas fazendas de café de Ilheus, ao sul do estado. Quando a esposa morre no parto, José Inocêncio culpa o filho caçula pela morte da amada, e passa a nutrir ódio pelo rebento. Além da disputa entre pai e filho, a trama acompanha a disputa de terras no local, a caça aos caranguejos e as crenças populares do campo — como um diabo criado dentro de uma garrafa que teria dado sucesso a Inocêncio.

Terra Nostra

Situada no início do século XX, a novela começa com a imigração italiana para o Brasil. No caminho para o país, Juliana (Ana Paula Arósio) e Matheu (Thiago Lacerda) se apaixonam e vivem um romance, mas o casal acaba separado no desembarque do navio. Já em solo brasileiro, além das tentativas de reencontro da dupla, a trama acompanha a vida dos imigrantes nas lavouras de café e a diferença de classe entre os trabalhadores e os fazendeiros endinheirados em uma clara analogia à luta de classes.

Velho Chico

Exibida em 2016, a novela se passa na fictícia Grotas de São Francisco e se debruça sobre a disputa de terras entre famílias rivais ao longo dos anos. A trama ainda acompanha a vida nas plantações de algodão e os embates entre os grandes fazendeiros e os pequenos produtores rurais. Nos bastidores, a morte de Domingos Montagner, o protagonista Santo, durante um passeio no Rio São Francisco, abalou o elenco e a produção. A novela precisou improvisar para conseguir concluir a história, usando jogo de luz e câmera para incluir o personagem nas cenas finais.