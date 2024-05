Bridgerton 3, Hacks e mais: as principais estreias do streaming em maio

O mês de maio traz tantas séries quanto filmes inéditos para os catálogos das plataformas brasileiras — inflando especialmente o repertório cômico dos serviços. Das aventuras de uma comediante na terceira idade até uma rebuscada sátira romena, confira os principais lançamentos dos próximos 30 dias:

Uma Ideia de Você

Onde assistir: Prime Video

Quando: 2 de maio

Solène (Anne Hathaway) acaba de completar 40 anos e, depois de um divórcio conturbado, não tem mais esperanças de encontrar o amor. Uma ida ao festival Coachella, entretanto, a surpreende. Lá, ela conhece Hayes Campbell, um popstar de 24 anos que imediatamente se apaixona por ela. Encantada, ela se entrega ao romance, mas logo descobre o julgamento impetuoso do mundo inteiro. Charmoso, o filme reivindica os prazeres da mulher madura e diverte com referências ao cantor Harry Styles, ex-One Direction.

Continua após a publicidade

Hacks – terceira temporada

Onde assistir: Max

Quando: 3 de maio

Uma das comédias mais premiadas da atualidade, Hacks retorna após dois anos com as peripécias da comediante Deborah Vance (Jean Smart) e sua assistente Ava (Hannah Einbinder). De volta ao topo da indústria, a humorista está determinada a fazer o que for preciso para realizar seus sonhos, inclusive reatar a parceria criativa com a pupila após os desentendimentos da segunda temporada.

Continua após a publicidade

Não Espere Muito do Fim do Mundo

Onde assistir: Mubi

Quando: 3 de maio

Novo filme do romeno Radu Jude, de Má Sorte no Sexo ou Pornô Acidental (2021), esta sátira recebeu o Prêmio Especial do Júri no Festival de Locarno e conta a história de uma assistente de produção encarregada de dirigir por Bucareste para recrutar o elenco de um vídeo corporativo. No caminho, as situações vão ficando cada vez mais escandalosas e estressantes.

Continua após a publicidade

Feud: Capote vs. The Swans

Onde assistir: Star+

Quando: 8 de maio

Segunda temporada da cultuada antologia de Ryan Murphy, Capote vs. The Swans narra a desavença entre o jornalista Truman Capote e um grupo seleto de socialites nova-iorquinas, antes suas grandes amigas. Após a publicação de um trecho do romance inacabado Answered Prayers (“Súplicas Atendidas”, em tradução livre) na revista Esquire, as madames descobrem que o comparsa planejava revelar seus segredos em sua nova obra e logo decidem expulsá-lo da alta sociedade.

Continua após a publicidade

Bridgerton – terceira temporada

Onde assistir: Netflix

Quando: 16 de maio

Muito aguardados, os novos episódios do hit da Netflix são protagonizados por Penelope Featherington (Nicola Coughlan), a própria narradora do seriado, determinada a encontrar um marido que a permita liberdade. Mais difícil que o imaginado, a busca a leva a sucessivos fracassos e, por fim, à mentoria de seu amigo Colin Bridgerton (Luke Newton), que a ensina como navegar na sociedade. Logo, porém, faíscas de romance surgem entre os dois.

Continua após a publicidade

Atlas

Onde assistir: Netflix

Quando: 24 de maio

Novo possível blockbuster da Netflix, Atlas se passa em uma realidade futurista na qual uma agente especial, Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), caça uma inteligência artificial que ameaça destruir a humanidade. A missão, então, a leva para um planeta inóspito, na qual só pode se locomover dentro de uma armadura hiper-tecnológica administrada por um software avançado.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial