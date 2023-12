Jennifer Lopez fará papel icônico que já foi de Sônia Braga no cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz e cantora Jennifer Lopez vai estrelar uma versão musical de O Beijo da Mulher-Aranha. A trama, originalmente de um livro do argentino Manuel Puig, ganhou popularidade no mundo com a adaptação para o cinema de Hector Babenco, de 1985, que deu ao diretor naturalizado brasileiro uma indicação ao Oscar. O longa também foi responsável por alçar Sônia Braga ao estrelato internacional. Na trama, ela interpreta a mulher-aranha do título, personagem que é parte das fantasias de um prisioneiro que conta histórias para um companheiro de cela.

Curiosamente, Sônia Braga e Jennifer Lopez já atuaram duas vezes juntas no cinema americano interpretando mãe e filha – em Olhar de Anjo e Casamento Armado. Em entrevista a VEJA, a cantora comentou a coincidência, garantindo que essa relação atesta que ela tem um “pé no Brasil”.

Em 1992, O Beijo da Mulher-Aranha se tornou um bem-sucedido musical da Broadway e de West End, com Chita Rivera no papel que era de Sônia e que, agora, passa para Jennifer. O novo filme será dirigido por Bill Condon, de Dreamgirls e terá Lopez entre os produtores.