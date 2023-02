Cannes 2023: quem é o cineasta de estilo corrosivo que presidirá festival

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O Festival de Cannes anunciou nesta terça-feira, 28, que o diretor sueco Ruben Östlund presidirá o júri do evento na edição deste ano. No ano passado, Östlund recebeu a Palma de Ouro, o prêmio máximo do festival, por Triângulo da Tristeza, que concorre a três estatuetas no Oscar, incluindo filme do ano e diretor.

A presidência de Ostlund acontece 50 anos depois que sua compatriota, a atriz Ingrid Bergman, assumiu a mesma função no festival. Em um comunicado à imprensa, o cineasta se disse “feliz, orgulhoso e humilde por receber a honra” de liderar o júri. Com uma veia crítica afiada, o cineasta ganhou projeção com longas que alfinetam a classe média e os super-ricos..

Essa é a primeira vez que a presidência do júri é atribuída ao atual vencedor da Palma de Ouro, e a terceira em que um cineasta que venceu o prêmio duas vezes assume o posto — Östlund também levou a estatueta em 2017, por The Square: A Arte da Discórdia. Antes dele, Francis Ford Coppola e Emir Kusturica assumiram a função com duas Palmas de Ouro na bagagem.

O Festival de Cannes acontece na tradicional Riviera francesa entre os dias 16 e 27 de maio. A lista de filmes da mostra competitiva, que disputará o principal prêmio do evento, deve ser anunciada no próximo mês, assim como os demais integrantes do júri.