‘Hacks 3’: Série de comédia fica ainda mais ácida em nova temporada

Hacks — terceira temporada (no Max a partir de quinta-feira, 2)

Pioneira entre as poucas mulheres da comédia stand-up, Deborah Vance (Jean Smart) desfrutou de anos gloriosos — até cair no ostracismo. Na primeira temporada de Hacks, a veterana contrata a jovem Ava (Hannah Einbinder), uma roteirista que foi cancelada nas redes sociais. Juntas no limbo, elas vão de uma turnê micada pelo interior dos Estados Unidos até a produção de um elogiado especial. Na nova e apetitosa leva de episódios, a dupla inicialmente está separada: Deborah desfruta de um novo auge na carreira, e Ava vive um raro bom momento na vida pessoal e profissional. Mas o sucesso, quem diria, as deixa entediadas. Quando se reencontram, as parceiras que brigavam como cão e gato se aliam para sair da mesmice — mesmo que para isso arrisquem tudo o que foi conquistado.

