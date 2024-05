A razão pela qual Luciano Huck não foi até o Rio Grande do Sul

Neste domingo, 12, Luciano Huck apresentou o Domingão ao vivo, e abraçou a cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul. Ao contrário de diversos famosos — incluindo apresentadores da Globo — ele optou por não fazer uma cobertura in loco, e explicou sua escolha de não viajar ao estado que enfrenta a pior catástrofe climática de sua história. “Eu considerei todos os dias dessa semana ir ao Rio Grande do Sul, para estar lá mais perto, ajudando pessoalmente. Mas eu achei que a minha presença física nessa primeira semana poderia mais distrair do que ajudar. Eu estaria ocupando um espaço vital nos resgates, um acento no barco, um lugar no helicóptero”, explicou o apresentador.

Diante disso, Huck disse que optou por ajudar “de uma forma que pudesse ser verdadeiramente útil”, usando sua plataforma na televisão. “Escolhi contribuir de uma forma que eu pudesse ser verdadeiramente útil. Doando, engajando, conectando. Tudo isso com muito cuidado. Foi por isso que a gente decidiu realizar esse programa ao vivo. Para convidar você, que também está seguro, a ajudar”, disse o apresentador — que, em situações comuns, não costuma comandar a atração em tempo real.

Voltado para o desastre no sul do país, o programa começou com um VT mostrando a situação desoladora da região que está há semanas debaixo d’água. No palco, Huck recebeu convidados nascidos na região, entre eles Carmo Dalla Vecchia, Vitória Strada, Julio Andrade, Ravel Andrade, Cintia Dicker, Tainá Müller, entre outros gaúchos. Quem também esteve presente foram os surfistas Pedro Scooby e Lucas Chumbo, que foram até o Rio Grande do Sul auxiliar nos resgates das vítimas da enchente.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial