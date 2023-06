5 bons livros recomendados por celebridades, de Adele a Harry Styles

Não é raro que personalidades da música e do cinema revelem seus livros favoritos em entrevistas — pelo contrário, essa costuma ser uma pergunta corriqueira. Algumas dessas celebridades são secretamente amantes da literatura, outras até mesmo criam perfis no Instagram para compartilhar com os fãs suas últimas descobertas. Em busca de uma próxima leitura? Confira cinco recomendações de figuras estimadas do showbiz:

Indomável, de Glennon Doyle (recomendado por Adele)

Em 2020, Adele foi tão impactada por um livro que dedicou uma postagem do Instagram para divulgá-lo. “Este livro vai sacudir seu cérebro e fazer sua alma gritar. Estou tão pronta para mim depois de ler este livro! É como se eu tivesse voado para dentro do meu corpo pela primeira vez”, escreveu a cantora, recomendando que se tenha um lápis em mãos durante a leitura. Indomável é uma autobiografia com tom de autoajuda empoderador, em que Glennon Doyle narra como se percebeu perdida ao tentar seguir os padrões ditados por uma cultura machista — e resolveu deixar as expectativas alheias para trás.

O Ano do Pensamento Mágico, de Joan Didion (recomendado por Harry Styles)

O astro britânico é leitor confesso de Haruki Murakami e Charles Bukowski, mas também tem uma mulher dentre seus favoritos: em entrevista à Rolling Stone americana, Styles disse que O Ano do Pensamento Mágico, uma das obras mais famosas da jornalista americana Joan Didion, foi “o primeiro livro que li duas vezes”. Em um delicado relato sobre o luto, Joan reflete sobre casamento, maternidade e a fragilidade da vida: em 2003, ela perdeu o marido em razão de um ataque cardíaco fulminante, enquanto sua filha enfrentava problemas de saúde severos.

Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust (recomendado por Jeremy Strong)

Jeremy Strong, estrela de Succession, é um aficionado pela literatura: em entrevista à GQ americana, o ator listou dez de seus títulos favoritos, que o formaram como ator e também como pessoa. Um destaque é Em Busca do Tempo Perdido, romance do francês Marcel Proust dividido em sete volumes e considerado uma das obras mais importantes da literatura mundial. “Passei alguns dos meus 20 e poucos anos trabalhando como garçom, e esses livros meio que me salvaram. Eu não tinha muita vida social, eu não tinha dinheiro. Há muito do que qualquer um esperaria aprender sobre a vida contido nesses volumes”, contou Strong.

Peitos e Ovos, de Mieko Kawakami (recomendado por Natalie Portman)

Natalie Portman mantém um clube de leitura bastante ativo no Instagram, em que sugere títulos para uma experiência compartilhada com os fãs. Uma de suas primeiras indicações foi Peitos e Ovos, publicado recentemente no Brasil. No romance, a autora japonesa examina questões particulares femininas — com destaque para como é ser uma mulher contemporânea no país asiático — a partir da experiência de três personagens: Makiko, sua irmã mais nova Natsu, e a filha adolescente Midoriko. Natalie descreveu a obra como “tão confrontadora e moderna quanto seu título sugere”.

Franny & Zooey, de J.D. Salinger (recomendado por Pedro Pascal)

Em 2014, o astro de The Last of Us citou em uma entrevista ao Buzzfeed americano que Franny & Zooey, do prestigiado J.D. Salinger, é um de seus livros preferidos. Dividida em duas partes, a obra acompanha a família Glass em meados dos anos 1950, com foco sob os dois irmãos do título. Equilibrando drama com humor sagaz, a narrativa explora a turbulência emocional que marca a passagem da juventude para a vida adulta.