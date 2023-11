Brasil vai ganhar loja temática de ‘Stranger Things’; saiba detalhes

A Netflix anunciou nessa sexta-feira, 3, a abertura de uma loja oficial de Stranger Things em São Paulo, no dia 14 de novembro. O comércio temático é o primeiro oficial da série na América Latina, e vai funcionar de maneira temporária, até março de 2024, no Shopping JK Iguatemi. “Os fãs brasileiros são os mais apaixonados do mundo e queríamos transportá-los direto para o coração de Hawkins”, declarou Greg Lombardo, vice-presidente global de Experiências da Netflix.

A ação faz parte de um circuito que já passou por diversas cidades do mundo, entre elas Los Angeles, Nova York e Paris. Segundo a plataforma, a loja terá 150 produtos licenciados, incluindo roupas, acessórios, objetos de decoração e colecionáveis, alguns deles feitos exclusivamente para o Brasil. A loja tem entrada gratuita, mas um circuito temático da série, com cenários usados na produção e figurinos originais da série será montado ao lado do comércio, com o ingresso para a visitação no valor de R$ 25,00.

Essa não é a primeira vez que a série sai das telas e ganha o mundo real: recentemente, uma parceria entre a Netflix e a Bacio di Latte lançou uma linha de sorvetes inspirados na trama que é fenômeno de audiência na plataforma. A primeira temporada da produção estreou em 2016, apostando em elementos dos anos 1980 e na história da poderosa Eleven (Millie Bobby Brown) para conquistar o público.

Estrela da série, Millie disse que está ansiosa para o fim da produção. Aos 19 anos, a jovem atriz quer seguir em frente o quanto antes para poder se dedicar a novos projetos. “Stranger Things leva muito tempo para filmar e está me impedindo de criar histórias pelas quais sou apaixonada. Então, estou pronta para dizer: ‘Obrigada e adeus'”, declarou a intérprete da protagonista Eleven.

Com quatro temporadas disponíveis, a produção que estreou em 2016 precisa gravar sua quinta e última leva de episódios — mas os trabalhos foram paralisados por causa das greves dos roteiristas e dos atores de Hollywood neste ano.A série chegará ao final na quinta temporada, que ainda não tem data de estreia.

