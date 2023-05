Após ‘Stranger Things’, Kate Bush é incluída no Hall da Fama do Rock

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os números impressionantes de Kate Bush após o sucesso que a música Running Upt That Hill fez na série Stranger Things (Netflix), ajudaram a cantora inglesa a ser introduzida ao Hall da Fama do Rock and Roll, em cerimônia que ocorrerá em 3 de novembro. Além dela, também serão introduzidos Rage Against The Machine, Willie Nelson, Missy Elliot, George Michael, Sheryl Crow e The Spinners.

Além disseo, Chaka Khan, Al Kooper e Bernie Taupin serão homenageados com o Prêmio de Excelência Musical do Hall da Fama do Rock & Roll. O DJ Kool Herc e Link Wray receberão o Prêmio de Influência Musical. Os escolhidos são determinados por uma votação internacional com mais de 1.000 artistas envolvidos no meio musical e a primeira gravação de um candidato deve ter sido lançada há pelo menos 25 anos.

Esta foi a quinta indicação do Rage Against The Machine e a quarta de Kate Bush. Willie Nelson, Missy Elliot, George Michael e Sheryl Crow entraram na votação pela primeira vez. Os eleitos superaram outros candidatos, como Soundgarden, The White Stripes, Cyndi Lauper, Joy Division/New Order, A Tribe Called Quest, Iron Maiden e Warren Zevon.