Os números impressionantes de Kate Bush após sucesso em ‘Stranger Things’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Desde que a quarta temporada de Stranger Things chegou na Netflix, no dia 27 de maio, a série cresceu nos rankings da plataforma e se estabeleceu como a melhor estreia de uma série de língua inglesa da plataforma. Não foi só a Netflix, no entanto, que se deu bem nessa história: impulsionada pela inserção da música Running Up That Hill na trilha sonora, a inglesa Kate Bush caiu no gosto da geração Z e viu sua canção, lançada há 37 anos, alcançar feitos inéditos.

Na atualização mais recente, divulgada nessa semana, a música aparece em oitavo lugar na Billboard Hot 100, a parada de músicas mais importante dos Estados Unidos. Essa é a primeira vez que a canção aparece no top 10 do ranking — quando foi lançada, em 1985, alcançou apenas uma tímida 30ª posição, bem distante to topo da lista, hoje liderada por Harry Styles. Além da Hot 100, a série também fez com que o disco Hounds of Love, que contém o hit, fosse alçado ao topo da parada de álbuns alternativos do site, conferindo a Bush o primeiro álbum número 1 da carreira.

No Spotify, a coisa também não foi diferente: Running Up that Hill, a música preferida de Max (Sadie Sink), alcançou nessa semana o topo da parada global de músicas do Spotify, desbancando fenômenos como Harry Styles e o portorriquenho Bad Bunny. A posição não é uma surpresa: na semana passada, a Billboard informou que a canção teve um pico esmagador na plataforma, subindo 9.900% nas reproduções dos Estados Unidos na semana de lançamento da temporada.

Em um comunicado no site oficial, Bush declarou que a música ganhou uma nova vida graças aos fãs da série. “É tudo muito emocionante! Obrigada a todos que apoiaram a canção”, escreveu antes de se dizer ansiosa pela segunda parte da temporada.