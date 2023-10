O motivo ‘ingrato’ para estrela de ‘Stranger Things’ desejar fim da série

Atualizado em 16 out 2023, 13h09 - Publicado em 16 out 2023, 13h05

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 16 out 2023, 13h09 - Publicado em 16 out 2023, 13h05

Estrela de Stranger Things, Millie Bobby Brown está ansiosa para o fim da série de sucesso da Netflix que a lançou ao estrelato. Aos 19 anos, a jovem atriz quer seguir em frente o quanto antes para poder se dedicar a novos projetos. “Stranger Things leva muito tempo para filmar e está me impedindo de criar histórias pelas quais sou apaixonada. Então, estou pronta para dizer: ‘Obrigada e adeus'”, declarou a intérprete da protagonista Eleven. Com quatro temporadas disponíveis, a produção que estreou em 2016 precisa gravar sua quinta e última leva de episódios — mas os trabalhos foram paralisados por causa das greves dos roteiristas e dos atores de Hollywood neste ano.

Em entrevista à revista americana Glamour — concedida antes da paralisação, Millie comparou o fim de Stranger Things com o fim do ensino médio. “Quando você está pronto, você pensa: ‘Tudo bem, vamos fazer isso. Vamos abordar este último último ano. Vamos sair daqui. Ninguém está morrendo. Quando terminar, ainda poderei ver essas pessoas”, declarou a atriz. Na conversa, a noiva de Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi, ressaltou que a série lhe deu as ferramentas e os recursos para ser uma atriz melhor, mas que não lamentará o fim deste ciclo.

Millie Bobby Brown estrelará em breve o filme de ficção científica The Electric State, em que atuará ao lado de Chris Pratt. A obra narra uma aventura pós-apocalíptico e é produzida pelos irmãos Anthony e Joe Russo. “Estar pau a pau com Chris Pratt é uma oportunidade muito emocionante que nunca pensei que seria capaz de ter, de poder ser tratada da mesma forma que ele e de ser vista e respeitada da mesma forma que ele no set pela produção, pelo estúdio”, celebrou a americana.

