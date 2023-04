A nova aposta dos criadores de ‘Stranger Things’ que promete ser um hit

Os irmãos Matt e Ross Duffer acertaram em cheio na criação de Stranger Things, sucesso inquestionável da Netflix. Enquanto o fim da série se aproxima, a dupla pretende explorar seu universo em outras produções, com a promessa de um spin-off e de uma animação para os próximos anos. Ao mesmo tempo, os Duffer também apostam em uma nova trama de ficção científica com ingredientes semelhantes à da receita irresistível de Stranger Things: eles serão produtores executivos da série The Boroughs, criada por Jeffrey Addiss e Will Matthews, que trabalharam na animação de fantasia infantil O Cristal Encantado: A Era da Resistência, também da Netflix.

The Boroughs tem tudo para ser um hit, e os Duffer sabem bem disso. A história será ambientada em uma comunidade de aposentados no deserto do Novo México, nos Estados Unidos, um cenário tão pitoresco quanto o da adorada Hawkins de Stranger Things. A garotada ousada aqui dá lugar a um grupo de protagonistas um tanto mais velhos, mas que são “um bando de desajustados igualmente adorável”, nas palavras dos Duffer — e vão se tornar heróis na tentativa de salvar o mundo de uma ameaça sobrenatural. “Somos fãs da escrita de Jeff e Will há muito tempo, e quando eles nos apresentaram a ideia para The Boroughs, imediatamente sabíamos que eles tinham algo muito especial em mãos”, disseram os Duffers em um comunicado nesta quinta-feira, 20. “Mal podemos esperar para que vocês se juntem [aos personagens] em uma aventura que pode ser assustadora, engraçado e profundamente comovente.”

Para os criadores, trabalhar com a dupla é um sonho tornado realidade. “Eles trazem o equilíbrio perfeito de coração e horror para nossa história. Mal podemos esperar que o público em todo o mundo desvende o mistério sombrio enterrado sob a fachada ensolarada de The Boroughs”, afirmaram Addiss e Matthews.