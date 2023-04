Universo de ‘Stranger Things’ vai render uma série animada na Netflix

Sucesso inquestionável da Netflix, Stranger Things caminha para sua quinta e última temporada. Seus criadores, os irmãos Matt e Ross Duffer, porém, não estão prontos para se despedir das aventuras oitentistas da cidade de Hawkins. Para tanto, os planos de expandir a franquia vêm a todo vapor: os Duffer acabam de anunciar uma versão animada do universo da série, ambientada no cenário já conhecido e amado pelos fãs. “Sempre sonhamos com uma animação de Stranger Things no estilo dos desenhos animados de sábado de manhã que crescemos amando, e ver esse sonho realizado tem sido emocionante”, disse a dupla em um comunicado.

Mais detalhes sobre a trama ainda não foram divulgados. A animação foi desenvolvida por Eric Robles, criador de desenhos como Fanboy & Chum Chum e Caçadores de Bugs, através da produtora Flying Bark Productions. “Não poderíamos estar mais impressionados com o que Eric Robles e sua equipe criaram — o roteiro e a arte são incríveis e mal podemos esperar para compartilhar mais com vocês. A aventura continua”, completaram os Duffer.

A animação não é o único projeto para expandir Stranger Things: no ano passado, a Netflix anunciou um spin-off da série e uma produção para o teatro. Esta será ambientada na Hawkins de 1959, com estreia planejada para os palcos do West End londrino.