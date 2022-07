Além de ‘Stranger Things’: estrelas da série surfam na música

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Famosos mundialmente graças ao fenômeno Stranger Things, os atores da série da Netflix têm investido também na carreira musical. Coincidentemente, há rumores de que a plataforma de streaming estaria preparando uma peça de teatro com formato de musical – o que seria ótimo para o elenco mostrar seus dotes para além da atuação. Sadie Sink, a Max a trama, interpretou o papel-título no revival de Annie, da Broadway, e Maya Hawke (Robin) é uma cantora e compositora em ascensão, que se prepara para lançar seu segundo álbum em setembro. Além disso, Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin), Joe Keery (Steve), Jamie Campbell Bower (Vecna) e Charlie Heaton (Jonathan) também são experientes em cantoria e bandas de rock.

Confira:

Finn Wolfhard

O intérprete de Mike Wheeler já foi vocalista e guitarrista da banda Calpurnia, grupo formado em 2017 em Vancouver, Canadá, cidade natal do ator. Ele tocava com Malcolm Craig (bateria), Ayla Tesler-Mabe (guitarra e vocal) e Jack Anderson (baixo e vocal). O conjunto chegou a chamar a atenção do mundo da música com sua cover de Wanted You de uma banda de Chicago, a Twin Peaks, e acabou assinando com a gravadora indie canadense Royal Mountain Records, lançando o EP Scout em junho de 2018. O grupo se desfez em novembro de 2019, mas Wolfhard e Craig formaram uma nova banda de rock alternativo, The Aubreys, estreando com o single Getting Better e em seguida lançando o álbum Karaoke Alone, em novembro de 2021.

Caleb McLaughlin

Antes de dar vida ao Lucas de Stranger Things, Caleb McLaughlin começou sua carreira na Broadway, ao interpretar o jovem Simba em O Rei Leão, de 2012 a 2014. Embora tenha feito uma pausa na música para se concentrar na televisão, McLaughlin lançou sua carreira musical solo no ano passado, com a música R&B Neighborhood. Apesar de a faixa ter recebido comentários negativos nas redes sociais, McLaughlin lançou outro single, Soul Travel, em maio, dando aos fãs um gostinho menos vexaminoso de sua arte.

Gaten Matarazzo

O querido Dustin da série começou com apenas 9 anos de idade. De 2011 a 2012, Matarazzo fez sua estreia na Broadway como Benjamin em Priscilla, Queen of the Desert. Depois, assumiu o papel de Gavroche em Les Misérables, entre 2013 e 2015. O jovem continuou a fazer teatro durante a série, interpretando Jack em uma produção no Hollywood Bowl de Into the Woods em 2019, e defendendo o papel de Jared Kleinman na última temporada de Dear Evan Hansen, também na Broadway, este ano.

Joe Keery

Famoso pelo papel de Steve Harrington, Joe Keery faz jus à aparência de estrela do rock na série. Em 2014, ele formou a banda Post Animal, que apostava no rock psicodélico e na qual atuava como guitarrista e baterista. O grupo lançou em 2018 seu álbum de estreia, When I Think of You in a Castle, mas Keery saltou do barco logo depois, devido à agenda carregada de gravações. Apesar disso, produziu músicas-solo sob o pseudônimo Djo, e deve lançar seu segundo álbum, Decide, em breve.

Charlie Heaton

Irmão mais velho de Will Byers (Noah Schnapp) na série, Heaton já foi baterista da banda de rock Comanechi, no início de 2010, lançando o álbum You Owe Me Nothing but Love. Também foi ligado ao grupo psicodélico Half Loon, embora eles não tenham lançado nenhuma música desde 2017.

Sadie Sink

Além de estrelar o clipe da versão estendida de All Too Well, de Taylor Swift, Sadie Sink viveu Annie no musical da Broadway, de 2012 a 2014.

Maya Hawke

Filha de Ethan Hawke e Uma Thurman na vida real, Maya é Robin em Stranger Things, além de cantora e compositora longe das telas. Em agosto de 2019, ela lançou seus dois primeiros singles. O álbum de estreia, Blush, veio logo em seguida. Recentemente, o primeiro single de seu próximo álbum, Thérèse, chamou a atenção com um clipe que mostra Maya e seus amigos em uma orgia no meio de uma floresta. O disco, intitulado Moss, será lançado em 23 de setembro.

Jamie Campbell Bower

O Vecna da trama toca violino desde criança e foi vocalista da banda punk Counterfeit, que fez sucesso no Reino Unido em 2017, mas acabou em novembro de 2020. Recentemente, Bower se lançou em carreira-solo, produzindo dois singles de country-rock. O ator também cantou No Place Like London no filme Sweeney Todd, de 2017.

Joseph Quinn

Intérprete do metaleiro Eddie Munson na produção da Netflix, Quinn tocou de verdade em cena o solo de guitarra de Master of Puppets, do Metallica. Apesar de ser versado no instrumento desde criança, o artista não tem uma carreira musical oficialmente – ainda.