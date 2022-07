Atriz de ‘Stranger Things’ fica nua e usa orgia como protesto em clipe

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O videoclipe de Thérèse, nova canção de Maya Hawke, começa com um alerta sobre a classificação indicativa: a produção é destinada para maiores de 18 anos. E não demora para que a razão fique clara. As primeiras cenas do vídeo mostram corpos nus que se destacam na escuridão, no que logo se revela uma orgia numa floresta liderada pela cantora e atriz de 24 anos, que ganhou projeção ao interpretar Robin, na série Stranger Things.

Maya, porém, não usa o vídeo para sensualizar. Com uma proposta artística, a jovem afirmou que o clipe, dirigido por Brady Cobert (de Vox Lux: O Preço da Fama), traz uma mensagem de reflexão, como um protesto sobre o modo como as pessoas encaram seus corpos. “Somos frequentemente bombardeados com imagens negativas sobre nossos corpos, quer a gente queira ou não. A ‘arte’ que eu aprendi sobre sexualidade enquanto eu crescia (para ser honesta… eu ainda estou crescendo) me libertou de uma cultura que parece querer que a gente se odeie e machuque uns aos outros, certo? Existem muitas coisas sombrias nesses dias, mas é importante encontrar momentos de alegria e cuidarmos uns dos outros sempre que for possível”, disse Maya sobre o clipe.

Thérèse vai integrar o novo álbum da cantora, batizado de Moss, e previsto para o fim de setembro. Filha dos atores Ethan Hawke e Uma Thurma, Maya deu início a sua carreira musical em 2020, quando lançou o disco de estreia Blush, o qual conta com faixas como Be Myself e Coverage. Confira o vídeo neste link.