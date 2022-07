Master of Puppets, do Metallica, entra nas paradas pela 1ª vez em 36 anos

Pela primeira vez desde que foi lançada, há 36 anos, a música Master of Puppets, do Metallica, entrou nas paradas americanas. A faixa, de 1986, atingiu a 40ª posição da Billboard Hot 100. Esta é a 17ª vez que a banda entra no ranking e a última vez que isso aconteceu foi em 2008, com as faixas The Day That Never Comes, My Apocalypse e Cyanide, do álbum Death Magnetic.

O sucesso fora de época da música ocorreu após Master of Puppets aparecer no último episódio da série Stranger Things, onde o personagem Eddie Munson (Joseph Quinn) a toca na guitarra no Mundo Invertido. A banda agradeceu aos produtores da série por incluírem a música na história. Para celebrar, o grupo gravou um vídeo vestindo a camiseta do Hellfire Club, do personagem Eddie Munson, e tocando o hit. No Spotify, a banda também fez bonito. A música chegou a ser a 14ª mais ouvida da plataforma de streaming nas semanas que sucederam o lançamento do episódio.

Fenômeno semelhante ocorreu com a música Running Up That Hill, de Kate Bush, que atingiu o primeiro lugar do Spotify e também da Billboard após aparecer na mesma série. A diferença é que Kate Bush há anos não se apresenta ao vivo ou lança nada inédito. Já o Metallica está em turnê, inclusive tendo feito shows no Brasil em maio.

O fenômeno da ressurreição de velhos hits se tornou comum nos últimos anos, motivado pelo uso das canções nas trilhas sonoras de filmes, séries de TV, videogames — e, claro, nas onipresentes redes sociais. Músicas lançadas décadas atrás voltaram às paradas. A canção Dreams, do Fleetwood Mac, é um desses exemplos. O clássico da fossa roqueira é de 1977, mas voltou ao topo dos rankings após viralizar em 2020 no TikTok, com o vídeo de um skatista ouvindo a música enquanto bebia suco de cranberry. A rede chinesa também foi responsável pelo ressurgimento do Abba. Graças aos vídeos de adolescentes dançando músicas do grupo sueco, os quatro integrantes voltaram a se reunir e, no ano passado, quatro décadas após a separação, lançaram um disco de inéditas. Nos cinemas, o filme The Batman, com Robert Pattinson, tirou do limbo a soturna Something in the Way, do Nirvana. Na época do lançamento, há 31 anos, ela não entrou nas paradas. Agora, fez sua estreia tardia na Billboard.