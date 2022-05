Pirotecnia e telões gigantes: como foi o show do Metallica em SP

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em turnê pela América Latina, o Metallica se apresentou em São Paulo nesta terça-feira, 10, em um estádio do Morumbi lotado, para cerca de 70.000 pessoas. A banda trouxe para o Brasil uma impressionante estrutura de palco e muita pirotecnia, com um imenso conjunto de telões, só comparáveis em tamanho e qualidade àqueles utilizados por Roger Waters em suas turnês americanas, que permitiam uma visão espetacular do palco e da banda.

Acostumados a mudar o setlist a cada apresentação, a banda fez uma escolha pouco óbvia para o show de São Paulo, com canções menos conhecidas. Entraram faixas como Holier Than Thou, Dirty Window, No Leaf Clove e Spit Out The Bone. Mas os clássicos também estiveram no repertório, como Seek & Destroy, Sad But True, Master of Puppets, além de Nothing Else Matters e Enter The Sandman no bis.

Falante, o cantor James Hetfield brincou com o público e disse que se alguma mulher grávida estivesse prestes a parir, que fosse para a lateral do palco. A brincadeira fez referência a Joice Figueiró, uma tatuadora que deu à luz durante o show da banda, no sábado, 8, em Curitiba. Ela entrou em trabalho de parto a caminho do ambulatório do estádio, enquanto a banda tocava Enter Sandman e não deu tempo de chegar à maternidade.

Em São Paulo, antes do Metallica, subiram ao palco os brasileiros do Ego Kill Talent e os americanos do Greta Van Fleet. Ambos fizeram shows curtos, com cerca de uma hora de duração, mas ajudaram a espantar o frio, com os termômetros marcando 17°C.

Confira o setlist completo:

Whiplash

Ride the Lightning

Fuel

Seek & Destroy

Holier Than Thou

One

Sad but True

Dirty Window

No Leaf Clover

For Whom the Bell Tolls

Creeping Death

Welcome Home (Sanitarium)

Master of Puppets

Bis:

Spit Out the Bone

Nothing Else Matters

Enter Sandman

